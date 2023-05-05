В Мурманской области пройдет творческий фестиваль «Сказы кольского шамана»

Участники окунутся в прошлое нашего региона и перенесут новые знания на эскизы, которые после смогут реализовать в керамических изделиях. Фото: gov-murman.ru/

В мае 2023 года в Полярных Зорях состоится семейный творческий фестиваль «Сказы кольского шамана». Это одна из частей проекта «Тропою сказок кольского шамана», победившего в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Его приоритетная задача - популяризация культуры Кольского края.

- На фестивале будут мастер-классы для посетителей, где в качестве наставников выступят сами участники проекта – взрослые и дети поделятся полученными знаниями и опытом, впечатлениями и творческим вдохновением, - рассказали в министерстве культуры Мурманской области.

Участники окунутся в прошлое нашего региона и перенесут новые знания на эскизы, которые после смогут реализовать в керамических изделиях. В конце пройдет фестиваль, где можно будет представить свое творчество на художественной выставке.

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