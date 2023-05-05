Жительница Мурманска отсудила 50 тысяч рублей у банка за передачу порочащей ее честь и достоинство информации

Изначально женщина просила взыскать с ответчика 2 миллиона рублей за моральный вред, но суд удовлетворил иск лишь частично. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Мурманска получит компенсацию морального вреда у банка за передачу в бюро кредитных историй ложной информации, которая порочила ее честь и достоинство.

Как сообщил Ленинский районный суд города, женщина взяла в банке кредит и каждый месяц вовремя вносила платежи. 4-5 мая 2022 года ей нужно было заплатить 14 599 рублей 16 копеек, но от этой суммы списалось лишь 16 рублей 80 копеек, остальная часть денег так и осталась на счете. Затем с мурманчанки начали списывать пени по просроченному основному долгу, поэтому она обратилась на «горячую линию» банка, где ошибку в системе признали.

Также женщина попросила исправить ее кредитную историю, так как несвоевременное списание денег по кредитному договору произошло не по ее вине. Однако делать этого никто не стал.

- Спустя некоторое время мурманчанка обратилась в несколько банков за получением кредита, однако на все обращения получила отказ. Заказав кредитную историю, она обнаружила, что банк не внес исправления о просрочке платежа, которая и могла послужить причиной отказа в кредитах. Женщина нервничала, испытывала моральные страдания и душевные переживания и даже попала в больницу. Распространенные банком сведения опорочили ее репутацию как добросовестного заемщика, - рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Изначально женщина просила взыскать с ответчика 2 миллиона рублей за моральный вред, но суд удовлетворил иск лишь частично. Информация о наличии просроченной задолженности по кредитному договору признана недостоверной, а банк обязали выплатить 50 тысяч рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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