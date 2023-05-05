В Мурманске онкологическую помощь перенесут из поликлиник в больницу Баяндина

В Мурманске первичную онкопомощь переведут из поликлиник в больницу Баяндина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске изменится порядок оказания онкологической помощи: при городских поликлиниках закроют кабинеты первичной онкологической помощи, пациентов будут принимать в Центре амбулаторной онкологической помощи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

Решение прокомментировали в региональном минздраве.

- Это позволит быстрее и точнее проводить диагностику онкологических заболеваний и, соответственно, начинать лечение. Ранее онкологи принимали впервые пациентов в поликлинике и имели ограниченные возможности в диагностике онкологических заболеваний. Теперь пациентов будет направлять лечащий врач в поликлинике в специализированный амбулаторный центр, который оснащен в том числе компьютерным томографом, МРТ, эндоскопическим и лабораторным оборудованием, - пояснили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Напомним: в Мурманске на улице Павлова строятся новые здания под областной онкодиспансер. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, сейчас идут работы по устройству основания под фундамент.

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