Зампред Правительства РФ отметил Мурманскую область как одну из лучших в сфере ЖКХ

Удалось снизить среднее время на проведение аварийно-восстановительных работ с 19 до 10 часов. Фото: gov-murman.ru/

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин выделил Мурманскую область как один из лучших регионов по сокращению времени проведения аварийно-восстановительных работ в сфере ЖКХ.

- Отопительный период полностью завершился уже в 28 регионах РФ. Нам удалось снизить среднее время на проведение аварийно-восстановительных работ с 19 до 10 часов. Наилучший результаты показывают Мурманская, Воронежская, Тюменская и Тульская области, — отметил зампред.

Этой зимой в Заполярье было зафиксировано 181 технологическое нарушение в работе систем жилищно-коммунальной инфраструктуры, а в том же периоде прошлого года эта цифра была выше на 17%.

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