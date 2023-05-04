До конца мая в Мурманской области выберут площадку для строительства терминала по перевалке калийных удобрений

Для строительства комплекса рассматриваются три варианта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области будет построен комплекс по перевалке белорусских калийных удобрений. Место для него определили на западном берегу Кольского залива.

- Какой из трех предложенных вариантов его размещения выбрал Александр Лукашенко, мы узнаем до конца мая. Делегация союзного государства примет участие в мероприятиях в честь 85-летия Мурманской области, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: в марте в Мурманской области завершились международные учения подразделений спецназа Росгвардии и МВД Республики Беларусь. Спецназовцы отработали уникальные навыки арктической подготовки в условиях, максимально приближенным к боевым.

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