До конца мая в Мурманской области выберут площадку для строительства терминала по перевалке калийных удобрений

Для строительства комплекса рассматриваются три варианта.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области будет построен комплекс по перевалке белорусских калийных удобрений. Место для него определили на западном берегу Кольского залива.
- Какой из трех предложенных вариантов его размещения выбрал Александр Лукашенко, мы узнаем до конца мая. Делегация союзного государства примет участие в мероприятиях в честь 85-летия Мурманской области, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».
Напомним: в марте в Мурманской области завершились международные учения подразделений спецназа Росгвардии и МВД Республики Беларусь. Спецназовцы отработали уникальные навыки арктической подготовки в условиях, максимально приближенным к боевым.
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