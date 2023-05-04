Госдолг Мурманской области составляет 21,9 миллиарда рублей

Заполярье остается регионом с высоким уровнем долговой устойчивости. Фото: gov-murman.ru/
В Мурманской области госдолг на 1 мая 2023 года составил 21,9 миллиарда рублей. Основная часть задолженности - бюджетные кредиты (по ставке 0,1%), которые составляют 19,7 миллиарда рублей.
- Кредиты, полученные в кредитных организациях – 0,6 миллиарда рублей от общего госдолга, а государственные гарантии Мурманской области, предоставленные в обеспечение исполнения обязательств АО «Мурманэнергосбыт», – 1,6 миллиарда рублей, - сообщили в минфине региона.
Отмечается, что Заполярье остается регионом с высоким уровнем долговой устойчивости и подтвержденным стабильным прогнозом по кредитному рейтингу.
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