Из Мурманска 4 мая отправится первый летний поезд в Крым

Поезд будет курсировать раз в неделю – по четвергам из Мурманска и по понедельникам из Севастополя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 4 мая из Мурманска отправится первый в этом сезоне поезд в Крым. Пассажиры состава №183А «Таврия», которые едут до конечной точки - в Севастополь, проведут в пути почти четыре дня. По маршруту запланировано 62 остановки.

К слову, билеты на поезд не раскуплены. Стоимость проезда в плацкарте - от 10 тысяч рублей, в купейном вагоне - от 15,5 тысячи рублей.

Поезд будет курсировать раз в неделю – по четвергам из Мурманска и по понедельникам из Севастополя.

Напомним: с 4 мая начинаются прямые перелеты из Мурманска в Анталью. Рейсы будут выполняться по четвергам, перевозчиком является турецкий лоукостер Corendon Airlines. Улететь отдыхать можно как самостоятельно, так и купив путевку.

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