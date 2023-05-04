В Мурманске идет подготовка к празднованию Дня Победы

Особое внимание уделено благоустройству памятников, обелисков, мемориальных знаков. Фото: t.me/morar_51

Мурманск готовят к празднованию Дня Победы. Так, специалисты УДХ усиленно занимаются расчисткой дорог и тротуаров, уборкой лестниц, остановок и зеленых зон.

- Особое внимание уделено благоустройству памятников, обелисков, мемориальных знаков и мест воинских захоронений, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Всего на балансе УДХ находится 69 объектов – памятников, воинских захоронений, мемориальных досок, стел и памятных знаков.

Напомним: в Мурманске отменили авиапарад на День Победы. В городе состоится только традиционная часть парада.

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