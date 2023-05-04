Сенатор от Мурманской области Константин Долгов получил награду от президента

Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор от Мурманской области, зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов стал обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени».

Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. В документе указано, что Долгов получил награду за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним: Владимир Путин присвоил 200-й отдельной мотострелковой бригаде наименование гвардейской.

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