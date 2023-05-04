Администрация Мурманска не будет публиковать данные о доходах сотрудников до окончания спецоперации

Администрация Мурманска пока не будет публиковать информацию о доходах своих сотрудников. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте администрации Мурманска опубликовано официальное заявление о приостановке публикаций о доходах сотрудников мэрии.

- В период проведения СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах органов публичной власти и организаций и их предоставление общероссийским СМИ для опубликования не осуществляются, - пояснили в администрации Мурманска.

Напомним: в 2023 году Мурманская областная Дума впервые опубликовала сведения о доходах парламентариев в обобщенном виде.

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