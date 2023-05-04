Жители Мурманской области за несколько дней перевели мошенникам почти 6 миллионов рублей

Мошенники обогатились на 5,7 миллиона рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За несколько дней жители Заполярья пополнили карманы мошенников на 5,7 миллиона рублей.

Так, 51-летний житель Североморска перевел аферистам больше 2 миллионов рублей, оформив при этом кредит на 1,2 миллиона. Мужчине по классической схеме поступил звонок из службы безопасности банка для якобы предотвращения незаконных списаний с карты.

Чуть позже мошенники добрались до двух пенсионерок из флотской столицы.

- 77-летняя женщина перевела злоумышленникам 790 тысяч рублей, поверив в легенду, что разговаривает с правоохранителем, а 68-летняя местная жительница отдала 655 тысяч рублей, из которых 400 тысяч оформила в кредит, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Также от действий жуликов пострадала 56-летняя мурманчанка, поверив в высокий доход от игры на бирже. В итоге она осталась без 2 миллионов рублей.

Отмечается, что все пострадавшие знали о подобных схемах обмана, но все равно поверили мошенникам.

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