Житель Ковдора пытался передать пациенту больницы наркотик под крышкой сока

Суд назначил северянину наказание в виде лишения свободы на 4 года и 1 месяц. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителю Ковдора, который ранее был судим, вынесли приговор за совершение двух преступлений.

Так, в мае 2022 года мужчина пытался передать наркотик своему другу, который лечился в хирургическом отделении городской больницы. Вещество он положил под крышку упаковки сока, которую оставил в приемном отделении. Однако когда его друг спустился за соком, в учреждении уже находились полицейские. Наркотиком оказалась «соль».

- Также в апреле 2021 года злоумышленник, после освобождения из мест лишения свободы, был поставлен на учет в отделе полиции. Но в июне 2022 года, никого не предупредив и не получив разрешения, он уехал из Ковдорского района на машине. В августе, в ходе проведения розыска, его отыскали полицейские, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Суд назначил северянину наказание в виде лишения свободы на 4 года и 1 месяц в исправительной колонии строго режима.

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