На мосту через Кольский залив в Мурманске столкнулись машина и автобус

В аварии люди не пострадали. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 4 мая в Первомайском округе Мурманска произошла авария на мосту через Кольский залив.

- По предварительной информации, в 6.40 в районе дома №34 на улице Прибрежной водитель Nissan не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с не рейсовым автобусом King Long, пассажиров на момент ДТП не было, - сообщила «КП»-Мурманск» официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В ДТП никто не пострадал, только машина и автобус получили повреждения.

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