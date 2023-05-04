В Мурманской области ищут пропавшего во время поездки на квадроцикле жителя Ловозера

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят сообщить в ЕДДС Ловозеро. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области ищут жителя Ловозера Андрея Юлина, 1965 года рождения, который уехал на квадроцикле в рыбацкий домик в губе Травяной на озере Ловозеро и пропал. Местонахождение мужчины не известно с конца апреля.

- Северянин не взял с собой телефон. Планировал вернуться домой 30 апреля, но все еще не вернулся. Знакомые супруги Андрея ездили не его поиски в рыбацкий домик, но его там не обнаружили, - сообщает Отдел по ГОЧС администрации Ловозерского района.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят сообщить в ЕДДС Ловозеро: (8815)38-40-012.

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