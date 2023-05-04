В Мурманске прошла репетиция Парада Победы

Следующая репетиция назначена на 5 мая.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Вечером 3 мая на площади Пять Углов в Мурманске прошла первая репетиция Парада Победы, которая продлилась до 23 часов. Военнослужащим пришлось маршировать под снегопадом.
Следующая репетиция назначена на 5 мая, из-за чего улицы в центре города будут перекрыты.
Напомним: в Мурманске отменили авиапарад на День Победы. В городе состоится только традиционная часть парада.
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