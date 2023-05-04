В Мурманской области пройдет акция «День Победы»

Запланирован ряд мероприятий, в том числе чтение фронтовых писем, показ тематических сценических этюдов. Фото: gov-murman.ru

4 мая министерство культуры Мурманской области совместно с молодежными пространствами «Сопки» проведут единую молодежную акцию «День победы». В ее рамках запланирован целый ряд мероприятий, в том числе чтение фронтовых писем, показ тематических сценических этюдов и, конечно, живые музыкальные исполнения.

- В Оленегорске проведут просмотр кинохроники «Основано на реальных событиях — Блокада. Голоса», созданных на основе воспоминаний очевидцев о блокадном Ленинграде, - рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В Мурманской областной научной библиотеке в молодежном пространстве в рамках акции пройдут два мероприятия: лекция «В логове зверя» о боевых действиях Красной Армии на территории Германии в 1945 году и вечерний перфоконцерт «Девять. Пять. Сорок пять» с участием актеров и чтецов города Мурманска, участников театральной студии МГТУ, а также учащихся детской музыкальной школы № 1 областного центра.

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