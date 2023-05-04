В 2022 году у 9 996 мурманчан диагностировали бронхиальную астму

Именно от состояния дыхательной системы зависит, будет ли хватать организму кислорода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как только человек появляется на свет, его легкие начинают трудиться без перерыва и отдыха. Каждый день мы делаем 20 - 25 тысяч вдохов и выдохов, через легкие проходит около 10 тысяч литров воздуха.

Именно от состояния дыхательной системы зависит, будет ли хватать организму кислорода. Насыщая вместе с сердцем кровь кислородом, легкие также фильтруют воздух, удаляя избыток углекислого газа. Благодаря легким вместе с выдохом человек выдыхает порядка 70% вредных веществ.

Ежегодно в регионе болезни органов дыхания оказываются на первом месте в общей структуре зарегистрированных заболеваний. Согласно официальной статистике, в 2022 году зарегистрировано 413 203 случая заболеваний, из них диагноз «бронхиальная астма» установлен 9 996 мурманчанам.

- Это вполне возможно, если к легким бережно относиться. Во-первых, все курильщики, в том числе употребляющие электронные сигареты и системы нагревания табака, как можно быстрее должны отказаться от этой пагубной привычки. Легкие, как губка, впитывают все вредные вещества, смолы и канцерогены – вот причина, по которой у курящих людей ежегодно диагностируется значительное число случаев рака легких. Пассивное курение также оказывает негативное влияние на легкие. Не существует безопасных доз курения - любое воздействие сигаретного дыма приводит к повреждению легких! – рассказывает заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Если вас беспокоят постоянный кашель, хрипы, одышка, тяжесть в грудной клетке, затруднение вдоха или выдоха или имеются другие проблемы с дыханием, следует незамедлительно обратиться к врачу. Современные методы диагностики позволяют выявить болезнь легких на ранней стадии, когда ее можно полностью вылечить.

Ведите активный образ жизни - десятиминутная зарядка, беговая дорожка дома, пробежки или пешие прогулки на свежем воздухе, занятия танцами, лыжи зимой, скандинавская ходьба способствуют полноценной работе легких.

Включите в свой рацион овощи и фрукты, богатые природными антиоксидантами и клетчаткой. Также необходимо употреблять достаточное количество воды.

Для увеличения сопротивляемости организма бронхолегочным заболеваниям, таким, как пневмония и бронхит, нужно закаляться и укреплять свой иммунитет.

Ежегодно проходите флюорографическое или рентгенологическое обследование.

В течение дня часто проветривайте помещения и регулярно делайте влажную уборку, ведь пыль, как и никотин, является врагом легких. Факторами риска заболеваний органов дыхания являются пыльные шторы, подушки, одеяла, ковры, шерсть животных, пыль на книжных полках и др.

Старайтесь беречь легкие от воздействия химикатов, краски и бытовой химии. Лучше, по мере возможности, и вовсе обходиться без них. Вместо масляных красок используйте водоэмульсионные, а чистящие средства лучше выбирать без хлора и аммиака.

Чаще совершайте прогулки на свежем воздухе, выбирайтесь на природу. Из природных факторов наиболее мощным средством оздоровления человека является лес. Воздух леса, насыщенный озоном – отличное средство для сохранения здоровья и активного долголетия.

Выполняя эти простые правила, вы сможете сохранить свои легкие здоровыми.

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