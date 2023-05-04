У отделения Соцфонда Мурманской области изменился номер горячей линии

В прошлом году региональный колл-центр провел порядка 34 тысяч консультаций по телефону. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В отделении Социального фонда Мурманской области с 4 мая действует новый номер колл-центра. Теперь северяне могут получить консультацию по телефону 8800-200-12-60. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.00.

- Операторы центра предоставляют консультируют по вопросам пенсионного и социального страхования, включая получение сертификата на маткапитал или талонов на бесплатный проезд к месту отдыха, назначение пенсий или единого пособия, оформление выплат по инвалидности или путевок в санаторий, - сообщили в отделении.

В прошлом году региональный колл-центр провел порядка 34 тысяч консультаций по телефону.

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