У отделения Соцфонда Мурманской области изменился номер горячей линии

В прошлом году региональный колл-центр провел порядка 34 тысяч консультаций по телефону.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В отделении Социального фонда Мурманской области с 4 мая действует новый номер колл-центра. Теперь северяне могут получить консультацию по телефону 8800-200-12-60. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.00.
- Операторы центра предоставляют консультируют по вопросам пенсионного и социального страхования, включая получение сертификата на маткапитал или талонов на бесплатный проезд к месту отдыха, назначение пенсий или единого пособия, оформление выплат по инвалидности или путевок в санаторий, - сообщили в отделении.
В прошлом году региональный колл-центр провел порядка 34 тысяч консультаций по телефону.
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