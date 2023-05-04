В Мурманской области изменилась дата проведения Последнего звонка

В Мурманской области изменились даты Последних звонков. Фото: Мария ЛЕНЦ

В заполярных пабликах в «ВКонтакте» стала распространяться информация, что в Мурманской области меняются даты выпускных в школах и Последнего звонка, который должен был состояться в Мурманске 25 мая. Эту информацию подтвердили в министерстве образования и науки региона.

Минпросвещения России установило единую дату Последнего звонка на 22-23 мая и школьных выпускных на 23 и 24 июня. Поэтому мероприятия перенесут и в Заполярье.

- Это сделано, в том числе, и из-за необходимости усиления мер безопасности. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к этому решению. Сейчас самое волнительное время в школьной жизни будущих выпускников. Остается меньше месяца, и начнутся экзамены. 24 и 26 мая состоится государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах. Праздник прощания со школой состоится, и это главное, - рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Напомним: в Мурманской области стартовал прием заявок на конкурс грантов для открытия ресурсных классов. Сделать образование в регионе более инклюзивным — одна из задач стратегического плана «На Севере – жить!». Участвовать могут государственные и муниципальные школы, прием заявок продлится до 3 июня 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru