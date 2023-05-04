В Мурманской области откроют два класса для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Мурманске стартовал конкурс грантов для открытия ресурсных классов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области стартовал прием заявок на конкурс грантов для открытия ресурсных классов. Сделать образование в регионе более инклюзивным — одна из задач стратегического плана «На Севере – жить!». Участвовать могут государственные и муниципальные школы, прием заявок продлится до 3 июня 2023 года.

- Победителями конкурсного отбора станут две школы, каждая из которых получит субсидии из областного бюджета – почти 3 миллиона рублей, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Полученные деньги можно будет использовать для закупки специализированной мебели, учебного и лабораторного оборудования, программного обеспечения и повышения квалификации педагогов.

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