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НовостиОбщество4 мая 2023 8:52

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Апатиты

Купить недорогие дары моря можно будет вблизи дома №3 на площади Ленина
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
С фудтраков будет вестись торговля рыбой, пресервами, а также морскими деликатесами.

С фудтраков будет вестись торговля рыбой, пресервами, а также морскими деликатесами.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Апатитов 6 мая ждет мобильная ярмарка «Наша рыба». Купить недорогие дары моря северяне смогут с 11.00 до 18.00 вблизи дома №3 на площади Ленина.

- С фудтраков будет вестись торговля рыбой, пресервами, а также морскими деликатесами, - сообщает АНО «Мурманконгресс».

Напомним: в 2022 году в Мурманской области продали 300 тонн продукции на ярмарке «Наша рыба». В регионе провели 36 мобильных ярмарок.

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