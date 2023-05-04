С 4 мая начинаются прямые рейсы Мурманск-Анталья

С 4 мая из Мурманска начнут летать прямые самолеты в Турцию. Фото: Олег ФИЛОНОК

С 4 мая начинаются прямые перелеты из Мурманска в Анталью. Рейсы будут выполняться по четвергам, перевозчиком является турецкий лоукостер Corendon Airlines. Улететь отдыхать можно как самостоятельно, так и купив путевку.

- Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800. Время вылета - 13:25. В пути - шесть часов, - рассказали в аэропорту «Мурманск».

Напомним также, что летом 2023 года из Мурманска можно улететь еще по десяти направлениям: в Москву и Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Пермь, Казань, Череповец, Архангельск, Калугу и Минск.

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