После опасной «игры» с синяками в школе Ревды проводят проверку

После случившегося направлено обращение в полицию, а со школьниками провели внеочередные инструктажи. Фото: vk.com/mrevda51

Ученики ревдинской школы стали возвращаться с уроков не только с новыми знаниями, но и с... синяками. Об этом обеспокоенные родители рассказали в соцсетях.

- Дети сейчас играют в игру «Шуга». Старшеклассники резко выставляют кулак перед лицом младшеклассников и если те моргают или отворачиваются, то это значит, что человек испугался и нужно его ударить по плечу, - написали в группе «Болталка Ревда Мурманская» (16+), приложив фотографии с гематомами, которые получил один из ребят.

Ситуацию не оставила без внимания директор школы Марина Достанко. Так, после случившегося направлено обращение в полицию, а со школьниками провели внеочередной инструктаж о недопустимости нарушения личной неприкосновенности человека.

- Прошу вас о всех подобных случаях с детьми незамедлительно сообщать об этом в школу. Сообщаю также о том, что произошедшая ситуация, помимо отделения полиции, находится на контроле у всех органов надзора, - уточнила директор.

Как сообщила «КП»-Мурманск» уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева, заявление о проведении проверки направлено в органы внутренних дел.

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