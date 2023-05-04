6 мая на мероприятиях в Долине Славы ожидается 4,5 тысячи посетителей

6 мая в Долине Уюта пойдут традиционные памятные мероприятия. Фото: Олег ФИЛОНОК

6 мая в 10.00 в мемориальном комплексе Долины Славы в Мурманской области пройдут традиционные торжественные мероприятия с митингом и шествием воинских частей Северного флота. Планируемое количество организованных посетителей в Долине Славы составляет более 2 тысяч человек, но, как показывают опыт и практика, большое количество гостей праздничных мероприятий прибывают в Долину Славы самостоятельно.

- Если будет хорошая погода, то в Долине Славы мы ожидаем более 4,5 тысячи человек. Поэтому хочу предупредить всех прибывающих на личном автотранспорте, что проезд будет только до места перекрытия дорог. Жители региона будут оповещены о времени перекрытия дорожного движения в СМИ и иных информационных ресурсах, - рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Будут организованны концерт военных песен, выставки военной техники, тематические площадки, в том числе выставка «Фронт. Тыл. Победа», выставка обмундирования военнослужащих и многие другие мероприятия. Также будут развернуты полевая кухня и организована выездная торговля. В ходе проведения мемориальных мероприятий волонтерами будет организована раздача георгиевских лент, флажков и леденцов для детей.

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