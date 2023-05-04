60 лучших юнармейцев и кадетов Мурманской области будут нести вахту Почетного караула 4 и 5 мая

Вахта Почетного караула пройдет у "Алеши". Фото: Олег ФИЛОНОК

Школьники Мурманской области примут участие в праздновании Дня Победы. Для них организуют более 500 спортивных, просветительских, культурных мероприятий патриотической направленности.

- В преддверии Дня Победы 4 и 5 мая 60 лучших юнармейцев и кадетов будут нести вахту Почетного караула на посту № 1 у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» города-героя Мурманска», - рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Образовательные организации региона стали активными участниками различных акций, таких как «Верни герою имя», «Парта героя», посещение музеев боевой славы, встречи с ветеранами и военнослужащими, участниками СВО, выезды в воинские части, военно-спортивные праздники, соревнования, тематические игры, конкурсы, слеты и многое другое

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