Житель Оленегорска забил знакомого кулаками и молотком до смерти

Свою вину злоумышленник признает. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске в суд направлены материалы уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Оленегорска. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Убийство произошло в ноябре 2021 года. Два приятеля выпивали в одной из квартир на улице Парковой и поссорились.

- Злоумышленник руками и ногами нанес удары по голове и телу потерпевшему. Посчитав, что этого недостаточно, он вооружился молотком и продолжил наносить удары по телу, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Жертва нападавшего умерла на месте, сам злоумышленник после признал свою вину.

Напомним: в Мурманской области в отношении 42-летнего жителя Апатитов возбудили уголовное дело. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Северянин убил приятеля на Пасху.

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