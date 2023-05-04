Из-за метели закрыли дорогу на Териберку

Дорогу на Териберку закрыли из-за ухудшения видимости. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

3 мая в Мурманскую область вернулась холодная погода. Из-за сильного ветра и снегопада на дороге в Териберку видимость стала почти нулевая, поэтому проезд по ней закрыли.

- С 6.45 4 мая в связи с плохими погодными условиями движение закрыто для проезда на участке автодороги с 0 по 38 километры + 260 метров автоподъезда к селу, а также с 32 по 136 километры + 570 метров автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС», - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске планируют отремонтировать улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны в рамках проекта «Улица Победы». В нем принимают участие все российские регионы-участники нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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