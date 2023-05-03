Названные в честь героев Великой Отечественной войны улицы в Мурманске отремонтируют

Также будут отремонтированы улицы, на которых живут ветераны. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Мурманске планируют отремонтировать улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны в рамках проекта «Улица Победы». В нем принимают участие все российские регионы-участники нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- В этом году будет обновлена улица Хлобыстова и проспект Героев-Североморцев (от пр. Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе), - сообщает минтранс региона.

Кроме того, будут отремонтированы улицы, на которых живут ветераны. Среди них - ул. Молодежная, ул. Карла Либкнехта, проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной, ул. Челюскинцев, ул. Георгия Седова, ул. Старостина, ул. Карла Маркса, ул. Шмидта, ул. Профсоюзов и проспект Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской).

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