В Мурманске на четыре месяца ограничат движение транспорта на улицах Бредова и Свердлова

Проехать нельзя будет по проезду от дома №5 на улице Анатолия Бредова до дома №13 на улице Виктора Миронова и в районе дома №26к4 на улице Свердлова. Фото: www.citymurmansk.ru/

В Мурманске на несколько месяцев ограничат движение транспорта по двум дорогам.

Так, согласно постановлению администрации города, проехать нельзя будет по проезду от дома №5 на улице Анатолия Бредова до дома №13 на улице Виктора Миронова и в районе дома №26к4 на улице Свердлова.

- Ограничение действует с 8.00 4 мая до 20.00 7 сентября 2023 года, - уточнили в мэрии.

Также будет ограничено движение всех видов транспорта по половине проезжей части улицы Свердлова в районе дома №30 в северном направлении с 8.00 27 июля до 20.00 30 июля, в южном направлении - с 8.00 31 июля до 20.00 4 августа.

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