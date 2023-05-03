В Мурманской области впервые пройдет акция «Поем о Родине»

Акция «Поем о Родине» впервые проходит в Мурманской области. Фото: Олег ФИЛОНОК

9 мая в Мурманской области министерство культуры впервые проведет хоровую акцию «Поем о Родине». Проект объединил более тысячи человек из детских и молодежных хоровых коллективов со всего региона.

- В рамках первого этапа акции «Поем о Родине» участники исполнили песню на фоне узнаваемого знакового живописного места своего населенного пункта и сняли об этом видео. Сейчас музыкальные видеоролики дорабатываются, чтобы 9 Мая в сети единовременно появились все видеоклипы с хэштегами #ДеньПобеды #9мая #ОродинеНаСевереПоем, - рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В этот же праздничный день на площади Пять Углов в Мурманске на одной сцене выступит сводный хор. Молодые и опытные хоровые исполнители исполнят песни «С чего начинается Родина», «Широка страна моя» и «День Победы». В конце акции будет сделан итоговый клип. Также Мурманская область примет участие в федеральной хоровой акции по исполнению песни «Баллада о солдате».

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