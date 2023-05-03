В Коле, Междуречье, Пушном и Туломе действует режим повышенной готовности

прогнозируется усиление северного ветра в порывах до 15-22 метров в секунду, снег. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кольском районе бушует непогода, из-за чего в некоторых населенных пунктах ввели режим повышенной готовности. В частности, с 15.00 3 мая до 9.00 5 мая он действует в Коле, Междуречье, Пушном и Туломе.

- В этих населенных пунктах прогнозируется усиление северного ветра в порывах до 15-22 метров в секунду, снег. Возможен поземок, - сообщает ЕДДС Кольского района.

Напомним: в Мурманской области ввели ограничения на выход маломерных судов в Баренцево море. Запрет коснулся Кольского района и Печенгского округа.

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