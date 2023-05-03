В Мурманской области изменилось положение о наставничестве в исполнительных органах власти

Согласно новому документу, у наставника не должно быть дисциплинарного взыскания или взыскания за коррупционное правонарушение. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области утверждено новое положение о наставничестве в исполнительных органах. Предыдущее действовало с 2014 года, его признали утратившим силу.

Наставничеством могут заниматься государственные гражданские служащие, имеющие значительный опыт работы в определенной сфере. Наставником можно стать максимум для двух человек.

Согласно новому документу, у наставника не должно быть дисциплинарного взыскания или взыскания за коррупционное правонарушение, в отношении него не должна проводиться служебная проверка.

За эффективное и долговременное наставничество гражданский служащий может получить знак отличия губернатора Мурманской области «Почетный наставник».

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