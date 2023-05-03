В Мурманской области для ветеранов проведут персональные парады и концерты

Для ветеранов в Заполярье проведут персональные мероприятия. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области в 2023 году помимо общенародного празднования Дня Победы пройдут мероприятия специально для ветеранов. В этом помогут молодые люди: во всех муниципалитетах региона они будут задействованы в сопровождении особенных гостей на праздничных торжествах.

- Понимая, что большинству ветеранов сложно из-за состояния здоровья принимать участие в массовых мероприятиях, мы подготовили такие индивидуальные малоформатные поздравительные мероприятия: мини-парады и мини-концерты, - рассказала Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области.

Дети и молодежь также принимают активное участие в подготовке к празднику. Они занимаются уборкой памятников и воинских захоронений, а также прилегающих к ним территорий. К благоустройству на условиях временного трудоустройства было привлечено тридцать молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Данные мероприятия проводят с начала апреля 2023 года.

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