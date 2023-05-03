В Мурманской области привели в порядок памятный знак «Рубеж обороны советских войск на высоте 314,9»

Каждый год в преддверии Дня Победы сотрудники министерства выезжают к мемориалу. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области сотрудники минстроя убрались на территории памятного знака «Рубеж обороны советских войск на высоте 314,9». Он находится на 1464 километре автодороги «Кола» и установлен в память начала наступления советских войск в 1944 году.

- В годы Великой Отечественной войны здесь шли кровопролитные бои, а теперь два пилона «1941-1945 гг.» ежегодно становятся местом притяжения для северян и гостей Кольского Заполярья в период мероприятий, посвященных Дню Победы, - сообщили в минстрое.

Каждый год в преддверии 9 Мая сотрудники министерства выезжают к мемориалу, чтобы привести его в порядок - организовать проходы к пилонам, очистить территорию от снега и мусора, возложить венки.

Напомним: ветераны и дети войны смогут бесплатно попасть в VIP-зал аэропорта «Мурманск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru