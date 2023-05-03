В Мурманской области ожидаются сильный снег и ветер

В МЧС региона просят северян соблюдать осторожность на улице, не гулять вблизи крыш зданий. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Мурманской области вновь ожидается плохая погода. Ночью 4 мая синоптики прогнозируют сильный снег, утром и днем - сильный ветер.

В МЧС региона просят северян соблюдать осторожность на улице, не гулять вблизи крыш зданий, шатких строений, по возможности отложить дальние поездки на личном авто.

Напомним: в Кандалакшском районе просыпаются медведи. Следы косолапых заметили на заповедных территориях.

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