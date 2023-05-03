Юная спортсменка из Мурманска одержала победу на первенстве России по ММА

Ирина обошла самых сильных соперниц. Фото: gov-murman.ru/

Спортсменка Ирина Михайлиди из Мурманска приняла участие в первенстве России по ММА и одержала в нем победу, обойдя самых сильных соперниц. Всего в турнире соревновались участники из 67 регионов страны.

- Моя воспитанница стала первой победительницей-северянкой на российском турнире в Сочи, выступая в возрасте 12–13 лет, - поделился с «АиФ-Мурманск» тренер девочки Алексей Покровский.

Напомним: Мурманская детско-юношеская спортивная школа №14 по танцевальному спорту одержала победу на всероссийском конкурсе «500 лучших образовательных организаций страны – 2023».

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