Ветеранам в Мурманской области выплатили 16 миллионов рублей

На данный момент в регионе ветеранам и приравненным категориям выплатили свыше 16 миллионов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Поддержка ветеранов является одним из важнейших направлений социальной политики правительства Мурманской области. Одна из мер поддержки - ремонт в квартирах.

В 2023 году планируется провести такие работы для девяти ветеранов, пять из которых проживают в Апатитах, а еще четыре - в Кировске, на общую сумму 2,84 миллиона рублей. Также ветераны и приравненные к ним категории получают единовременные выплаты.

- 15 тысяч рублей выплачивается ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовствующим супругам ветеранов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания. По состоянию на 28 апреля, выплата предоставлена всем гражданам этой категории на общую сумму 16,25 миллиона рублей, - сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Гражданам, награжденным медалью за оборону Советского Заполярья выплатят 5 тысяч рублей в сентябре этого же года. Предварительно, меру поддержки получат 113 человек. Одну тысячу рублей выплатят детям войны, это 23345 получателей.

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