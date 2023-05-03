Жителю Мурманска вынесли приговор за экстремистские призывы в Интернете

Северянин полностью признал свою вину, раскаялся
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Мурманске осудили 36-летнего местного жителя за призывы к экстремистской деятельности. Нарушения выявили сотрудники УФСБ региона.
- Мужчина публиковал комментарии в соцсети «Вконтакте» с призывами к насильственным действиям против группы лиц, выделенной по национальному признаку, - отметили в ведомстве.
Северянин полностью признал свою вину, раскаялся. Первомайский районный суд назначил ему исправительные работы на 1 год и 3 месяца с удержанием 5% заработка в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.