В Мурманской области начинается сезон весенней охоты

Так, в южной зоне поохотиться можно с 3 мая по 12 мая, а в северной зоне - с 10 мая по 19 мая Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Мурманской области открывается весенняя охота.

Так, в южной зоне поохотиться можно с 3 мая по 12 мая (Терский, Кандалакшский, Ковдорский районы, г. Апатиты), а в северной зоне - с 10 мая по 19 мая (Кольский, Ловозерский, Печенгский район, г. Оленегорск, г. Мончегорск, г. Кировск).

Заявление на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов можно подать в МФЦ, через Госуслуги или обратиться в минприроды Мурманской области.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства.

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