В Мурманске месяц ищут 64-летнюю бабушку

Тех, кто обладает информацией о пропавшей северянке, просят позвонить в полицию. Фото: vk.com/murmanspas51
В Мурманске пропала 64-летняя Вера Гарипова. Женщина ушла из дома по адресу: улица Чумбарова-Лучинского, 32/2 5 апреля. С тех пор ее местонахождение не известно.
Тех, кто обладает информацией о пропавшей северянке, просят позвонить в полицию: 02 или 102 либо обратиться к волонтерам ПСО «МурманСпас»: 8 911 311 70 20 (круглосуточно).
Напомним: следком рассказал подробности обнаружения тела пропавшего мурманчанина.
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