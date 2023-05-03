В Мурманске месяц ищут 64-летнюю бабушку

Тех, кто обладает информацией о пропавшей северянке, просят позвонить в полицию. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропала 64-летняя Вера Гарипова. Женщина ушла из дома по адресу: улица Чумбарова-Лучинского, 32/2 5 апреля. С тех пор ее местонахождение не известно.

Тех, кто обладает информацией о пропавшей северянке, просят позвонить в полицию: 02 или 102 либо обратиться к волонтерам ПСО «МурманСпас»: 8 911 311 70 20 (круглосуточно).

Напомним: следком рассказал подробности обнаружения тела пропавшего мурманчанина.

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