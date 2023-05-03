Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова: «Крайне важно успеть выразить ветеранам свою благодарность за Великую Победу»

В Мурманской области проживает 1087 ветеранов и представителей приравненных к ним категорий.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В 2023 году отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главными героями, несомненно, являются ветераны и приравненные к ним категории — на сегодняшний день в Мурманской области таких северян проживает 1087.
- К сожалению, с каждым годом их становится все меньше, поэтому крайне важно успеть выразить им свою благодарность за Великую Победу и позволить молодому поколению непосредственно соприкоснуться с очевидцами и свидетелями Великой Отечественной войны, - поделилась министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.
Всего в регионе проживает 502 тружеников тыла, 255 членов семей погибших участников, 214 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 73 жителя блокадного Ленинграда и 43 участника и инвалида войны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru