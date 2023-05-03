В детском саду в Североморске готовили еду из просроченной крупы

В североморском детском саду нашли нарушения на кухне. Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру обратилась жительница Североморска, которая указала на нарушения работы кухни одного из местных детских садов. Дошкольное учреждение проверили вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, и информация подтвердилась.

Например, еду для детей готовили из просроченной крупы.

- Также было установлено, что не соблюдаются требования о раздельном хранении готовой к употреблению продукции и сырых овощей и фруктов, суточная проба хранится не в полном объеме, не соблюдены требования к утверждению ежедневного меню, - пояснили в прокуратуре Мурманской области.

Помимо этого обнаружились и проблемы с документацией в детском саду. Например, там не вели гигиенический журнал. В адрес заведующего внесли представление, также в его отношении возбудили административное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

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