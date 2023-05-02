Валентин Юдашкин во время своего приезда в Мурманск: «Главный закон - одеваться чисто и опрятно»

Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 мая стало известно, что на 60-м году жизни умер известный российский модельер Валентин Юдашкин. Много лет он боролся с онкологией.

В 90-х годах один из самых ярких представителей отечественной моды приезжал с показом в Мурманск. Видеовоспоминание об этом выложил на своей странице в «ВКонтакте» мурманский режиссер Андрей Сычев.

- Валентин Юдашкин считает, что главный закон - одеваться чисто и опрятно. Второй закон - чтобы было самому человеку. И третий, касающийся уже непосредственно моды, звучит так: что хотите, то и надевайте, не обращайте внимание, когда вам смеются в спину, - говорится в сюжете.

30 апреля остановилось сердце еще одного известного модельера - 85-летнего Вячеслава Зайцева.

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