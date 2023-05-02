Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Мурманской области снижается

По состоянию на 30 апреля, в Заполярье зарегистрировано 1664 лабораторно подтвержденных случай гриппа.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Жители Мурманской области стали реже болеть ОРВИ и гриппом. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона, с 24 по 30 апреля заболеваемость снизилась, причем во всех возрастных категориях.
- По совокупному населению недельное значение эпидпорога ниже расчетного. Незначительное превышение эпидпорога отмечено среди взрослых, - отметили в ведомстве.
Однако по большей части болеют все же дети (63%), половина из которого - ребята 7-14 лет.
По состоянию на 30 апреля, в Заполярье зарегистрировано 1664 лабораторно подтвержденных случай гриппа.
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