3 и 5 мая в Мурманске перекроют проспект Ленина из-за репетиций Парада Победы

3 и 5 мая в Мурманске состоится репетиция Парада Победы. Фото: Олег ФИЛОНОК

3 и 5 мая с 20.00 до 23.00 в Мурманске пройдут репетиции парада к празднованию Дня Победы. В это время будет частично перекрыт проспекта Ленина.

- Традиционного шествия «Бессмертный полк» в этом году не будет. Организаторы предлагают другие формы участия в акции, например, разместить портреты героев на стеклах автомобилей или на одежде, - сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Кульминация празднования Великой Победы состоятся 9 Мая в городе-герое Мурманске. По традиции в 10.00 стартует парад, в завершение которого по улицам города проедет механизированная колонна.

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