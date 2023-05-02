В Печенгском округе и Кольском районе ввели ограничения на выход судов в море

В южной части Баренцева моря прогнозируется увеличение высоты волны до 3,5 метра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области ввели ограничения на выход маломерных судов в Баренцево море. Запрет коснулся Кольского района и Печенгского округа.

Ограничения связаны с неблагоприятными метеоусловиями.

- В Териберке и Ура-Губе ожидается ветер северный, северо-западный, в порывах до 15-23 м/с. В южной части Баренцева моря прогнозируется увеличение высоты волны до 3,5 метра, - сообщили в администрации Кольского района.

Напомним: жителей Мурманской области предупреждают о майских снегопадах. 3 мая ожидается сильный снег.

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