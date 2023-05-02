Полтора часа - два краба. Мурманчане устроили крабовое сафари в огромной дворовой луже

Мурманчане "поймали" в дворовой луже камчатских крабов. Фото: vk.com/mihael_smedsen

С приходом весны в некоторых домах Мурманска появляются не просто лужи, а настоящие водоемы. Пока одни горожане активно на это жалуются, другие пытаются обратить внимание на проблему через призму юмора.

Так, мурманчане Антон Чайко и певец, известный под псевдонимом Mihael Smedsen, устроили в одном из таких озер между домами №57 и №59 на проспекте Героев-североморцев... жилищно-крабовое сафари, как назвали это сами.

- Изначально мы планировали просто порыбачить с лодки, но потом нас посетила идея поинтереснее — почему бы не закинуть краболовку? Глубина позволяет, вдруг повезет? За полтора часа наше приглашение приняли два камчатских крабстера. Кстати, при добыче краба в этом месте не требуется ни разрешений, ни квот, так как лов осуществляется не в Баренцевом море, а в акватории придомового водохранилища, - написал Mihael Smedsen на своей странице в «ВКонтакте».

Напомним: в прошлом году мурманчане устроили в этой же луже рыбалку.

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