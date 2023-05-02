8 тысяч гостей посетили мурманскую ярмарку «На Севере – светло!»

Мурманская ярмарка «На Севере – светло!», приуроченная к Пасхе, собрала множество гостей за неделю. Фото: vk.com/murmancongress
Мурманская ярмарка «На Севере – светло!», приуроченная к Пасхе, собрала множество гостей за неделю.
- С 15 по 23 апреля ее посетили порядка 8 тысяч человек, - сообщает Мурманконгресс.
Северяне и гости города могли поучаствовать в мастер-классах, посетить торговые ряды и красочные фотозоны, а также отправить бесплатную открытку родным и близким.
Напомним: в Мурманской области предложили провести фестиваль воздушных шаров.
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