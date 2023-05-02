Кольская АЭС в апреле выработала 874 млн кВтч электроэнергии

Кольская АЭС – надежное и безопасное предприятие. Фото: Кольская АЭС

За апрель энергоблоки Кольской АЭС выработали 874,2 млн кВтч электроэнергии. С начала 2023 года потребители получили 3 млрд 892 млн кВтч электроэнергии Кольской АЭС. При производстве такого же количества электроэнергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено 1 млн 953 тысячи тонн углекислого газа.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 1180 МВт. Напомним: энергоблок № 1 Кольской атомной станции после завершения среднего планово-предупредительного ремонта, продолжавшегося 48 суток, был включен в сеть 27 апреля в 12.22.

Кольская АЭС – надежное и безопасное предприятие, главный производитель электроэнергии в Мурманской области. КАЭС обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Кольская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска, на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

* Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, улучшению качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

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