Купил билет в последний момент. Житель Мурманской области выиграл в лотерею 8,5 миллиона рублей

Известно, что участник купил билет на четыре тиража подряд за 1200 рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Мурманской области поймал удачу за хвост, когда в последний момент, за несколько минут до розыгрыша, купил лотерейный билет. 1 мая он выиграл 8,5 миллиона рублей - это был суперприз «Рапидо».

- Победоносным оказался билет 274603-го тиража, купленный в Заполярье, - сообщили в пресс-службе лотерейного центра.

Известно, что участник купил билет на четыре тиража подряд за 1200 рублей в мобильном приложении «Столото».

Напомним: в апреле житель Мурманской области выиграл в 112 тысяч раз больше денег, чем потратил. Северянин за 60 рублей купил лотерейный билет и стал миллионером.

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