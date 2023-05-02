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НовостиОбщество2 мая 2023 13:15

Купил билет в последний момент. Житель Мурманской области выиграл в лотерею 8,5 миллиона рублей

Житель Мурманской области выиграл в лотерею 8,5 миллиона рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Известно, что участник купил билет на четыре тиража подряд за 1200 рублей.

Известно, что участник купил билет на четыре тиража подряд за 1200 рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Мурманской области поймал удачу за хвост, когда в последний момент, за несколько минут до розыгрыша, купил лотерейный билет. 1 мая он выиграл 8,5 миллиона рублей - это был суперприз «Рапидо».

- Победоносным оказался билет 274603-го тиража, купленный в Заполярье, - сообщили в пресс-службе лотерейного центра.

Известно, что участник купил билет на четыре тиража подряд за 1200 рублей в мобильном приложении «Столото».

Напомним: в апреле житель Мурманской области выиграл в 112 тысяч раз больше денег, чем потратил. Северянин за 60 рублей купил лотерейный билет и стал миллионером.

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